Тело геолога нашли рядом с воронкой от взрыва в Ленобласти, его жена исчезла

Тело 62-летнего геолога Виктора Гуревича обнаружили на берегу озера в Выборгском районе Ленобласти. Супруга погибшего, ушедшая с ним в поход, таинственно пропала, её ищут.







Как пишет SHOT, тело мужчины нашли грибники на берегу Большого Зеленодольского озера. Мужчину могло убить ударной волной от разорвавшейся печки — её фрагменты валялись рядом с воронкой от взрыва, а деревья посекло осколками. Печку геолог установил в походной бане-палатке. Следователи выясняют, что могло стать причиной взрыва. По словам знакомых погибшего, на месте мог сдетонировать старый снаряд.