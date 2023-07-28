Тело геолога нашли рядом с воронкой от взрыва в Ленобласти, его жена исчезла
В Ленобласти нашли тело геолога, ведутся поиски ушедшей с ним в поход жены
Погибший геолог с женой, пропавшей с места трагедии. Обложка © t.me / SHOT
Тело 62-летнего геолога Виктора Гуревича обнаружили на берегу озера в Выборгском районе Ленобласти. Супруга погибшего, ушедшая с ним в поход, таинственно пропала, её ищут.
Как пишет SHOT, тело мужчины нашли грибники на берегу Большого Зеленодольского озера. Мужчину могло убить ударной волной от разорвавшейся печки — её фрагменты валялись рядом с воронкой от взрыва, а деревья посекло осколками. Печку геолог установил в походной бане-палатке. Следователи выясняют, что могло стать причиной взрыва. По словам знакомых погибшего, на месте мог сдетонировать старый снаряд.
Супруги отправились в поход вместе, но у палатки нашли только тело мужчины. Погибший лежал примерно в десяти метрах от воронки. А вот следов жены Гуревича рядом не обнаружили.
Ранее спасатели нашли тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии. Напомним, в начале июля пятеро туристов из Новосибирска пропали во время сплава по реке. Путешественники перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Троим удалось самостоятельно выбраться на берег. Спустя два дня поисков был найден четвёртый из пяти пропавших. Всего в группе было восемь человек.