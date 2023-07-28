В самом охраняемом НАТО европейском городе начнут ремонтировать технику ВСУ

НАТО собирается построить новый военный объект в польском Жешуве, пишет 28 июля газета Globe and Mail со ссылкой на источники в канадском и польском правительстве. Этот населённый пункт на границе с Украиной называют "секретной столицей Запада" и самым охраняемым НАТО европейским городом.

"Мы в партнёрстве с США и Великобританией собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет", — сказал один из чиновников.

Собеседники газеты уточняют, что НАТО построит в Польше скорее ремонтно-логистический центр, нежели крупную военную базу. Там преимущественно будут ремонтировать украинские танки и другую военную технику. Также авторы статьи уточнили, что канадские военные с семьями "не будут размещаться в Жешуве на долгий срок".

Когда объект будет открыт, пока неясно. В июне мэр Жешува Конрад Фийолек заявлял, что польский город, расположенный на границе с Украиной, станет постоянной натовской базой.