Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 76,8% россиян

76,8% россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в лидерах по доверию оказались премьер-министр Михаил Мишустин (59,9%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32,3%). Кроме того, в ходе опроса 73,2% человек признались, что одобряют деятельность главы государства. 48,5% заявили об одобрении деятельности правительства, а 51,4% — председателя правительства.

В опросе, который проходил методом телефонного интервью, принимали участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось с 17 по 23 июля.