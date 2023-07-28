Врач рассказал об ужасных последствиях, к которым может привести плавание на полный желудок

Распространено мнение о том, что купание после приёма пищи наносит здоровью вред. О том, действительно ли это так, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Конечно, нельзя плавать после еды. Во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, активно используются межрёберные мышцы, с помощью которых мы дышим. Между тем после еды у нас меняется кровенаполнение органов: когда мы плаваем, кровью должны в большей степени наполняться мышцы, но, если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник", — объяснил врач в беседе с радио Sputnik.

Таким образом, у только что поевшего человека мышцы не будут получать достаточный приток крови во время плавания, то есть недополучат кислорода и других питательных веществ, что, несомненно, им повредит, сообщил гастроэнтеролог. А ещё интенсивная работа диафрагмы и межрёберных мышц на полный желудок может стать причиной изжоги или отрыжки.

Приступ изжоги вряд ли будет заметен при плавании, а вот отрыжка может помешать правильному ритму дыхания, отметил кандидат медицинских наук. А если они одолеют человека одновременно, то могут вызвать непищеводные проявления, последствия которых уже серьёзнее: приступ аритмии, спазм в бронхах, а то и выплеск желудочного содержимого в бронхи. От таких проявлений можно оказаться в реанимации или утонуть, если что-то из этого произошло прямо в воде.

После еды организму нужно время, чтобы переварить её, напомнил Вялов. В среднем лучше подождать полтора-два часа перед физической активностью. Это время зависит от скорости опустошения желудка: мягкая пища покидает его быстрее, примерно за полчаса, а твёрдая или жирная может перевариваться до двух часов, заключил доктор.