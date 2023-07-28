Facebook* удалял посты про коронавирус под давлением Белого дома, узнали СМИ

Американская соцсеть Facebook* под давлением Белого дома удаляла посты с предположениями об искусственном происхождении коронавирусной инфекции. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на полученную внутреннюю переписку компании.

"Эти электронные письма показывают, как руководители Facebook* обсуждали модерацию постов о происхождении пандемии, которые администрация хотела держать под контролем", — отмечается в материалах издания.

Газета также отметила, что переписка велась весной и летом 2021 года. По её данным, позиция администрации президента США по поводу модерации иногда идёт вразрез с мнением сотрудников соцсети. Так, вице-президент компании Ник Клегг по почте указывал на необходимость удалять посты о рукотворном происхождении ковида в связи с давлением Белого дома.

Кроме того, Клегг сообщал о желании Вашингтона убрать и юмористические посты о якобы небезопасности вакцин. При этом он сильно возмутился такой просьбой, заявив, что гендиректор Meta** Марк Цукерберг никогда бы не согласился на это.

Ранее Лайф писал, что США отвергли версию о происхождении пандемии ковида из-за института в Ухани. В Уханьском институте вирусологии занимались генной инженерией, но SARS-CoV-2 в этих экспериментах использован не был, говорится в докладе американских спецслужб, переданном Конгрессу Соединённых Штатов.