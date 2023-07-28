Жительница Челябинска задержана за секс с подростком
В Южноуральске Челябинской области женщина склонила несовершеннолетнего юношу к интимной близости, в итоге её задержали. О случившемся пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Женщина занималась сексом с 15-летним подростком в конце июня. После того как стало известно о произошедшем, женщину задержали", — уточнил собеседник издания.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Жигулёвске Самарской области местным жителем была похищена и избита девятилетняя соседка. Мужчина заманил её к себе обманным путём и нанёс телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.
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