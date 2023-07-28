Жительница Челябинска задержана за секс с подростком

В Южноуральске Челябинской области женщина склонила несовершеннолетнего юношу к интимной близости, в итоге её задержали. О случившемся пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина занималась сексом с 15-летним подростком в конце июня. После того как стало известно о произошедшем, женщину задержали", — уточнил собеседник издания.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.