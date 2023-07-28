Регион

Уведомления отключены

28 июля, 14:44

Жительница Челябинска задержана за секс с подростком

В Южноуральске Челябинской области женщина склонила несовершеннолетнего юношу к интимной близости, в итоге её задержали. О случившемся пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина занималась сексом с 15-летним подростком в конце июня. После того как стало известно о произошедшем, женщину задержали",  уточнил собеседник издания.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Ранее сообщалось, что в Жигулёвске Самарской области местным жителем была похищена и избита девятилетняя соседка. Мужчина заманил её к себе обманным путём и нанёс телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров