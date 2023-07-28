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28 июля, 14:31
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Задержан подозреваемый в подрыве на Куйбышевском НПЗ в Самаре

Задержан мужчина, который мог устроить взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Выясняется мотив предполагаемого диверсанта.

Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

Воронка, стёкла и сирены: Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Инцидент произошёл сегодня, 28 июля. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.

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Александра Вишнякова
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