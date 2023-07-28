Задержан подозреваемый в подрыве на Куйбышевском НПЗ в Самаре
Задержан мужчина, который мог устроить взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Выясняется мотив предполагаемого диверсанта.
Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Инцидент произошёл сегодня, 28 июля. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.
Обложка ©
Shutterstock