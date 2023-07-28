Главврач сравнила виды гепатита и назвала самые опасные

Гепатит — заболевание печени воспалительного характера, которое может возникнуть по разным причинам и протекать как в острой, так и в хронической формах. Нередко развитие недуга может приводить к циррозу печени, сильно сокращая срок жизни человека. О видах болезни и её профилактике рассказала врио главного врача "Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Анастасия Блохина.

Медик сообщила, что гепатиты делят на: Вирусные гепатиты — появляются из-за вирусов, вызывающих воспаление печёночной ткани;

Лекарственные гепатиты — появляются из-за избыточного употребления гепатоксичных лекарств, в основном так бывает, когда люди начинают заниматься самолечением и принимать вместе несовместимые препараты;

Токсические гепатиты – появляются из-за воздействия на организм химических веществ, в том числе алкоголя;

Аутоиммунный гепатит – появляется при излишне активной реакции иммунитета организма на клетки печени.

"Независимо от этиологического фактора, который вызывает гепатит, протекают заболевания практически одинаково. Различие может быть в лечении, наблюдении за пациентом и в рисках развития осложнений", — подчеркнула она в беседе с "Тульской службой новостей".

У вирусных гепатитов есть несколько основных разновидностей: A, E, B, C и D, заметила Блохина. A и Е относятся к категории острых. Заразиться ими можно через пищевой тракт, например, съев заражённую вирусом пищу или воду, а ещё из-за немытых рук или бытовых предметов. Гепатиты В, С и D называют хроническими, хотя и они могут проходить в острой форме. Их особенность в том, как они передаются — ими заражаются через выделения половых желёз и кровь.

Врач уточнила, что правила профилактики гепатитов типа А и Е несложные: нужно регулярно мыть руки, посуду, бытовые предметы и как следует проводить термическую обработку пищи. Чтобы не заболеть гепатитами В, С и D нужно следить за защитой при половом контакте и не допускать попадания на вас крови заражённого человека. Особое коварство болезни в том, что гепатиты без острой фазы в большинстве случаев протекают бессимптомно, а потому их можно обнаружить уже на той стадии, когда они значительно навредили организму.

Гепатит В вылечить нельзя, но с помощью специальных противовирусных лекарств можно сдержать его развитие, но пить их придётся постоянно. Остальные гепатиты в той или иной мере поддаются лечению. В заключение Блохина призвала всех россиян ежегодно проверяться на наличие вирусных заболеваний, ведь их жертвой может стать каждый, вне зависимости от образа жизни.