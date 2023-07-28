Звезда "Мемуаров гейши" вышла замуж за экс-главу Ferrari спустя 19 лет после помолвки
Автогонщик Масса показал фото со свадьбы актрисы из "Мемуаров гейши" Мишель Йео
Мишель Йео и Жан Тодт. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / massafelipe
В Женеве состоялось торжество по случаю свадьбы 60-летней звезды фильма "Мемуары гейши" Мишель Йео и экс-гендиректора Ferrari Жана Тодта, которому исполнилось 77 лет. Гость мероприятия — бразильский автогонщик Фелипе Масса — опубликовал в соцсети свадебные фото.
Свадьба Мишель Йео и Жана Тодта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / massafelipe
Свадьба Мишель Йео и Жана Тодта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / massafelipe
Невеста несколько раз меняла платье, но все наряды были выдержаны в классическом стиле и нейтральных тонах. Влюблённые не скрывают своего счастья и обнимаются на каждом снимке. Они познакомились в Шанхае в 2004 году, и через месяц Тодт сделал актрисе предложение, которое она приняла. Помолвка длилась 19 лет.
Открытка на свадьбе Мишель Йео и Жана Тодта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / massafelipe
"После 6992 дней помолвки в Женеве в окружении любящей семьи и друзей они наконец-то поженились. Мы так рады отметить этот особенный момент вместе", — говорится на праздничной открытке, которую распечатали молодожёны.
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