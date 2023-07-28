Потолок обрушился в кафе в центре Москвы

В кухне столичного кафе "Пироги, вино и гусь" на Цветном бульваре обрушилась часть потолка. Как стало известно Лайфу, строители проводили работы этажом выше, не рассчитали силы и проломили перфоратором пол.

В кафе "Пироги, вино и гусь" на Цветном бульваре из-за ремонта отвалился кусок потолка. Видео © LIFE

По нашим данным, само кафе по-прежнему работает, посетители и сотрудники заведения не пострадали — часть потолка обвалилась в подсобном помещении.