Потолок обрушился в кафе в центре Москвы
В московском кафе "Пироги, вино и гусь" из-за ремонта отвалился кусок потолка
В кухне столичного кафе "Пироги, вино и гусь" на Цветном бульваре обрушилась часть потолка. Как стало известно Лайфу, строители проводили работы этажом выше, не рассчитали силы и проломили перфоратором пол.
В кафе "Пироги, вино и гусь" на Цветном бульваре из-за ремонта отвалился кусок потолка. Видео © LIFE
По нашим данным, само кафе по-прежнему работает, посетители и сотрудники заведения не пострадали — часть потолка обвалилась в подсобном помещении.
Ранее обрушение фрагмента стены на припаркованные машины в Кисловодске попало на видео. В МЧС уточнили, что всё произошло на территории промзоны.
LIFE