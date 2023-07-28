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28 июля, 15:59

Потолок обрушился в кафе в центре Москвы

В московском кафе "Пироги, вино и гусь" из-за ремонта отвалился кусок потолка

В кухне столичного кафе "Пироги, вино и гусь" на Цветном бульваре обрушилась часть потолка. Как стало известно Лайфу, строители проводили работы этажом выше, не рассчитали силы и проломили перфоратором пол.

В кафе "Пироги, вино и гусь" на Цветном бульваре из-за ремонта отвалился кусок потолка. Видео © LIFE

По нашим данным, само кафе по-прежнему работает, посетители и сотрудники заведения не пострадали — часть потолка обвалилась в подсобном помещении.

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Ранее обрушение фрагмента стены на припаркованные машины в Кисловодске попало на видео. В МЧС уточнили, что всё произошло на территории промзоны.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке
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