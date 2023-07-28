Концерт обозвавшей русских "долбоящерами" Анны Нетребко в Праге оказался под угрозой срыва

В Праге хотят отменить октябрьский концерт российской певицы Анны Нетребко, так как она внесена в украинский санкционный список, несмотря на её русофобские высказывания. Об этом сказал заместитель мэра города Иржи Поспишил после беседы с представителями Посольства Украины.

"Украинская сторона сообщила мне, что певица является представительницей режима и доверенным лицом Путина, которого поддерживала. Она включена в санкционный список, составленный службой безопасности и подписанный [президентом Украины Владимиром Зеленским]", — приводит его слова чешское агентство CTK.

Чиновник подчеркнул, что Украина вовсе не навязывает свою волю, а просто делится мнением. Издание отмечает, что последнее слово остаётся за администрацией концертного зала в Общественном доме Праги, которая организует представление. Однако эта сторона не готова на подобный шаг, так как сейчас продано 80% билетов, а Нетребко потребует большую компенсацию за срыв шоу.