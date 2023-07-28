Составлен топ главных опасностей Таиланда, куда устремились сотни тысяч россиян

Поскольку Таиланд за последние годы стал невероятно популярным для россиян курортом, нужно помнить, что это страна с непривычным климатом и пищей и совсем другими болезнями. Поэтому далеко не все знают, чего там опасаться. Подробнее об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин.

"Одна из основных опасностей Таиланда, как любой южной страны, — паразитарные инфекции. Яйца гельминтов и сами паразиты могут оказаться везде — на предметах быта, в почве, на растениях. Поэтому не ходите босиком, в том числе на пляже, не покупайте очищенные фрукты с лотков, не заказывайте в ресторанах воду или спиртное со льдом (его делают из некипячёной воды)", — рекомендует профессор.

Так, в Таиланде можно пить только кипячёную или бутилированную воду, лучше даже газированную: газ угнетающе действует на бактерии, предупредил Сапрыкин. Фрукты нужно покупать только неповреждённые и тщательно мыть их с мылом перед употреблением, а ещё лучше — обдавать кипятком.

"Учитывая жару и влажный климат, все инфекции в Таиланде развиваются стремительно. Чтобы не подхватить какую-нибудь заразу, почаще мойте руки, особенно перед тем, как взять продукты. Находясь на экскурсии, в общественных местах, почаще обрабатывайте руки санитайзером или антибактериальными салфетками", — продолжил доктор.

Профессор напомнил, что в этом году в Таиланде зафиксирована вспышка лихорадки денге и чикунгуньи. Их симптомы чем-то схожи: озноб, тошнота, головные боли, сыпь. "Денге" часто сопровождается диареей, а чикунгунья — мышечной болью, и даже если вы перенесли последнюю, суставы могут болеть годами. В Таиланде можно заработать и малярию — все эти серьёзные инфекции передаются через укусы комаров.

Собираясь в поездку в такие страны как Таиланд, нужно делать все возможные прививки, которые предлагают медики. С собой стоит взять хорошие репелленты. А вот пресных водоёмов лучше избегать, потому что именно там обитают толпы кровососущих насекомых.

"Ну и ещё совет — не старайтесь перепробовать всю местную экзотическую еду. Ваш желудок может банально не справиться с незнакомой пищей, и вы получите кишечное расстройство, которое испортит ваш отпуск", — заключил профессор.