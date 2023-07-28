В России утвердили новые правила рассылки повесток военнообязанным

Изменения в Положении о призыве на военную службу, предложенные Минобороны РФ и предусматривающие новый порядок рассылки повесток военнообязанным после цифровизации воинского учёта, были утверждены правительством. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Изменения коснутся использования военкоматами информационных ресурсов при ведении электронных версий личных дел призывников. Кроме того, будет определён новый порядок рассылки повесток в рамках цифровизации воинского учёта. Постановка на воинский учёт и снятие с него теперь может проводиться без личной явки призывника. Граждане РФ могут менять сведения о себе в реестре воинского учёта, обратившись в военкомат очно или через портал "Госуслуги". Направлять повестки будут тремя способами: лично, заказным письмом, через личный кабинет на портале "Госуслуги". Также будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.