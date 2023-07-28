Россияне из "адского лагеря" в аэропорту Еревана вылетели в Вену спустя двое суток
Самолёт с застрявшими в аэропорту Еревана россиянами вылетел в Австрию
"Адский лагерь" с 100 россиянами в аэропорту Еревана. Обложка © t.me / Mash
Самолёт с российскими туристами, застрявшими два дня назад в ереванском аэропорту из-за задержки рейса Wizz Air, наконец-то вылетел в Вену. Об этом сообщает Посольство РФ в Армении.
"Указанный рейс вылетел по маршруту Ереван – Вена 28 июля с.г. в 19:20. Посольством было обеспечено консульское присутствие при регистрации пассажиров. Администрация международного аэропорта Звартноц проинформировала представителя дипмиссии, что посадка пассажиров и отправка рейса прошли успешно", — указали в дипмиссии.
Там уточнили, что пассажиров после вмешательства посольства всё же экстренно заселили в одну из гостиниц Еревана, а также обеспечили им трансфер от аэропорта до отеля.
Напомним, более сотни российских туристов из-за переноса рейса в Австрию на двое суток застряли в аэропорту Еревана. Вылет из аэропорта Звартноц планировался в четыре утра, однако со стороны авиакомпании Wizz Air происходили постоянные переносы, причём причин там не называли.