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28 июля, 18:04

Россияне из "адского лагеря" в аэропорту Еревана вылетели в Вену спустя двое суток

Самолёт с застрявшими в аэропорту Еревана россиянами вылетел в Австрию

<p>"Адский лагерь" с 100 россиянами в аэропорту Еревана. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/46363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

"Адский лагерь" с 100 россиянами в аэропорту Еревана. Обложка © t.me / Mash

Самолёт с российскими туристами, застрявшими два дня назад в ереванском аэропорту из-за задержки рейса Wizz Air, наконец-то вылетел в Вену. Об этом сообщает Посольство РФ в Армении.

"Указанный рейс вылетел по маршруту Ереван – Вена 28 июля с.г. в 19:20. Посольством было обеспечено консульское присутствие при регистрации пассажиров. Администрация международного аэропорта Звартноц проинформировала представителя дипмиссии, что посадка пассажиров и отправка рейса прошли успешно", — указали в дипмиссии.

Там уточнили, что пассажиров после вмешательства посольства всё же экстренно заселили в одну из гостиниц Еревана, а также обеспечили им трансфер от аэропорта до отеля.

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Напомним, более сотни российских туристов из-за переноса рейса в Австрию на двое суток застряли в аэропорту Еревана. Вылет из аэропорта Звартноц планировался в четыре утра, однако со стороны авиакомпании Wizz Air происходили постоянные переносы, причём причин там не называли.

Ирина Фальке
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