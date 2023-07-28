Россияне из "адского лагеря" в аэропорту Еревана вылетели в Вену спустя двое суток

Самолёт с российскими туристами, застрявшими два дня назад в ереванском аэропорту из-за задержки рейса Wizz Air, наконец-то вылетел в Вену. Об этом сообщает Посольство РФ в Армении.

"Указанный рейс вылетел по маршруту Ереван – Вена 28 июля с.г. в 19:20. Посольством было обеспечено консульское присутствие при регистрации пассажиров. Администрация международного аэропорта Звартноц проинформировала представителя дипмиссии, что посадка пассажиров и отправка рейса прошли успешно", — указали в дипмиссии.

Там уточнили, что пассажиров после вмешательства посольства всё же экстренно заселили в одну из гостиниц Еревана, а также обеспечили им трансфер от аэропорта до отеля.