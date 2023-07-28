На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по информированию населения.

Первые сигналы раздались в Полтавской области в 20:32. Примерно 20 минут спустя территория всей Украины оказалась в красной зоне. О взрывах в городе Днепре сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.