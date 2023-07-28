Воздушная тревога звучит по всей Украине вечером 28 июля
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На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по информированию населения.
Первые сигналы раздались в Полтавской области в 20:32. Примерно 20 минут спустя территория всей Украины оказалась в красной зоне. О взрывах в городе Днепре сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
В последний раз воздушная тревога на Украине была объявлена 17 июля. Тогда предупреждение распространялось на Черниговскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую и Харьковскую области.