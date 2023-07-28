Ещё одна организация исключена из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил правозащитную организацию "Зона права" из реестра иноагентов. Это следует из информации на сайте ведомства.

По данным реестра, организацию убрали из него ещё 21 июля. Причины решения исключить её пока не известны. Организация, занимающаяся помощью заключённым, попала в список иноагентов в сентябре 2021 года.