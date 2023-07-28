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28 июля, 18:27

Ещё одна организация исключена из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил правозащитную организацию "Зона права" из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил правозащитную организацию "Зона права" из реестра иноагентов. Это следует из информации на сайте ведомства.

По данным реестра, организацию убрали из него ещё 21 июля. Причины решения исключить её пока не известны. Организация, занимающаяся помощью заключённым, попала в список иноагентов в сентябре 2021 года.

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Ранее организацией, которую Минюст удалил из реестра иноагентов, оказалась НКО "Евразийская антимонопольная ассоциация" (ЕАА). Она попала в список 27 июня 2013 года, став первым иноагентом в России.

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ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Фальке
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