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28 июля, 18:55

Илон Маск похвастался первым рекордом Х

Илон Маск: Twitter обновил рекорд по месячному количеству пользователей за 2023-й

Социальная сеть Twitter, которая сейчас постепенно превращается в Х, установила новый рекорд по месячному числу пользователей в 2023 году. Об этом заявил владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск на своей личной странице.

"Число пользователей Х в месяц достигло нового рекорда", говорится в сообщении Маска, к которому он приложил график с цифрой в 541,5 миллиона человек.

Маск решил перевести Twitter на "тёмную сторону"

Маск решил перевести Twitter на "тёмную сторону"

На днях Маск сделал достаточно амбициозное заявление. Бизнесмен из США утверждает, что обновлённый вариант социальной сети Twitter станет самым дорогим брендом в мире.

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ТАСС / Zuma

Юрий Лысенко
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