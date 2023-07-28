Илон Маск похвастался первым рекордом Х

Социальная сеть Twitter, которая сейчас постепенно превращается в Х, установила новый рекорд по месячному числу пользователей в 2023 году. Об этом заявил владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск на своей личной странице.

"Число пользователей Х в месяц достигло нового рекорда", — говорится в сообщении Маска, к которому он приложил график с цифрой в 541,5 миллиона человек.