Илон Маск похвастался первым рекордом Х
Илон Маск: Twitter обновил рекорд по месячному количеству пользователей за 2023-й
Социальная сеть Twitter, которая сейчас постепенно превращается в Х, установила новый рекорд по месячному числу пользователей в 2023 году. Об этом заявил владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск на своей личной странице.
"Число пользователей Х в месяц достигло нового рекорда", — говорится в сообщении Маска, к которому он приложил график с цифрой в 541,5 миллиона человек.
На днях Маск сделал достаточно амбициозное заявление. Бизнесмен из США утверждает, что обновлённый вариант социальной сети Twitter станет самым дорогим брендом в мире.
ТАСС / Zuma