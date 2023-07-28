Маск решил перевести Twitter на "тёмную сторону"
Илон Маск заявил о планах оставить в Twitter только тёмный режим
Американский бизнесмен, миллиардер и владелец "Твиттера" Илон Маск заявил, что планирует оставить в социальной сети только тёмный режим.
"Эта платформа будет иметь скоро только тёмный режим. Это лучше во всех отношениях", — написал он в своём аккаунте.
Новость вызвала большой резонанс среди пользователей. Как пишет портал The Verge, некоторые заявили, что светлая версия соцсети намного удобнее, а в тёмной читать текст будет сложнее для восприятия.
Как уже рассказывал Лайф, ранее в Twitter произошли первые изменения за долгое время. 24 июля соцсеть сменила старый логотип с птичкой на загадочную букву Х. Однако на этом Маск не планирует останавливаться — в будущем он хочет доработать новый логотип.
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