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28 июля, 08:14

Маск решил перевести Twitter на "тёмную сторону"

Илон Маск заявил о планах оставить в Twitter только тёмный режим

Американский бизнесмен, миллиардер и владелец "Твиттера" Илон Маск заявил, что планирует оставить в социальной сети только тёмный режим.

"Эта платформа будет иметь скоро только тёмный режим. Это лучше во всех отношениях", — написал он в своём аккаунте.

Новость вызвала большой резонанс среди пользователей. Как пишет портал The Verge, некоторые заявили, что светлая версия соцсети намного удобнее, а в тёмной читать текст будет сложнее для восприятия.

Маск пообещал сделать обновлённый Twitter самым ценным брендом в мире

Маск пообещал сделать обновлённый Twitter самым ценным брендом в мире

Как уже рассказывал Лайф, ранее в Twitter произошли первые изменения за долгое время. 24 июля соцсеть сменила старый логотип с птичкой на загадочную букву Х. Однако на этом Маск не планирует останавливаться — в будущем он хочет доработать новый логотип.

Обложка ©

Getty Images / Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
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