Маск решил перевести Twitter на "тёмную сторону"

Американский бизнесмен, миллиардер и владелец "Твиттера" Илон Маск заявил, что планирует оставить в социальной сети только тёмный режим.

"Эта платформа будет иметь скоро только тёмный режим. Это лучше во всех отношениях", — написал он в своём аккаунте.