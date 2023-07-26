Маск пообещал сделать обновлённый Twitter самым ценным брендом в мире
Обновлённый вариант социальной сети Twitter будет самым дорогим брендом в мире. Об этом написал владелец соцсети Илон Маск.
"X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова", — написал он в "Твиттере".
Напомним, Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на загадочную букву Х 24 июля. Это первое его изменение с 2012 года, но столь кардинального не было никогда. Причём Маск планирует в будущем доработать новый логотип.
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ТАСС / ZEUS / Zuma