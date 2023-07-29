Греция намерена сменить посла в России, пишут СМИ

Греция намерена поставить на должность посла в России Екатерини Ксагорари, которая на данный момент возглавляет греческое диппредставительство в Берне. Об этом пишет портал Militaire.

Нынешний посол Греции в РФ Екатерини Насика перейдёт на аналогичную должность в США. Ксагорании ранее была греческим послом в Австралии.