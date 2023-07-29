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28 июля, 23:18

Греция намерена сменить посла в России, пишут СМИ

Militaire: Греция назначит Екатерини Ксагорари послом в России

Греция намерена поставить на должность посла в России Екатерини Ксагорари, которая на данный момент возглавляет греческое диппредставительство в Берне. Об этом пишет портал Militaire.

Нынешний посол Греции в РФ Екатерини Насика перейдёт на аналогичную должность в США. Ксагорании ранее была греческим послом в Австралии.

Молдавия сократит число сотрудников Посольства РФ

Молдавия сократит число сотрудников Посольства РФ

Ранее посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров заявил, что Россия намерена открыть посольства практически во всех африканских странах. Подготовка к данному процессу уже идёт.

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Юлия Коновалова
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