Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре
Повреждения здания СБУ в Днепре. Обложка © Кадр видео t.me / Zelenskiy / Official
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре. Об этом он написал в телеграм-канале.
Зеленский уточнил, что оперативно провёл разговоры с СБУ, МВД, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и руководителем областной военной администрации. На месте работают необходимые службы.
Ранее сообщалось о взрыве гранаты в Доме профсоюзов в Одессе. В результате погиб один человек.