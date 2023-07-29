Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре. Об этом он написал в телеграм-канале.

Зеленский уточнил, что оперативно провёл разговоры с СБУ, МВД, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и руководителем областной военной администрации. На месте работают необходимые службы.