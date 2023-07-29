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28 июля, 23:35

Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре

<p>Повреждения здания СБУ в Днепре. Обложка © Кадр видео t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/7161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Повреждения здания СБУ в Днепре. Обложка © Кадр видео t.me / Zelenskiy / Official

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре. Об этом он написал в телеграм-канале.

Зеленский уточнил, что оперативно провёл разговоры с СБУ, МВД, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и руководителем областной военной администрации. На месте работают необходимые службы.

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Артур Лапсаков
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