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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 04:00
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Российские военные нанесли удар по украинским диверсантам

Артиллерия России нанесла удар по украинским диверсантам в Херсонской области

Российская группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским диверсантам около посёлка Садовое в Херсонской области. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

По его словам, разведгруппа предоставила данные о местах сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника, и артиллеристы накрыли их огнём. В результате был уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов.

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Кроме того, подразделения группировки ликвидировали два миномётных расчёта, автомобили и личный состав подразделения ВСУ в районе населённых пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское.

А ранее российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдались в плен.

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VK / Минобороны РФ

Лариса Сафронова
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