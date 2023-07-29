Российские военные нанесли удар по украинским диверсантам
Артиллерия России нанесла удар по украинским диверсантам в Херсонской области
Российская группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским диверсантам около посёлка Садовое в Херсонской области. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.
По его словам, разведгруппа предоставила данные о местах сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника, и артиллеристы накрыли их огнём. В результате был уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов.
Кроме того, подразделения группировки ликвидировали два миномётных расчёта, автомобили и личный состав подразделения ВСУ в районе населённых пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское.
А ранее российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдались в плен.
VK / Минобороны РФ