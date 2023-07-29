У трофейной техники НАТО оказалась излишне сложная конструкция

Российские эксперты изучили захваченную технику НАТО и сделали вывод, что трофейные образцы имеют излишнюю сложность конструкции, а это не всегда рационально. Об этом пишет РИА "Новости".

Во время испытаний техники было установлено, что машины обладают приемлемым уровнем бронезащиты. Но был выявлен и ряд слабых мест, которые не соответствуют требованиям современного боя.

"Техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и манёвренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", — приводит агентство слова информированного источника.

Кроме того, у западных бронемашин слишком сложная конструкция. Из-за этого страдает ремонтоспособность, особенно в полевых условиях, а техобслуживание становится очень ресурсозатратным.