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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 04:22
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У трофейной техники НАТО оказалась излишне сложная конструкция

РИА "Новости": Изучение трофейной техники НАТО выявило её низкую подвижность

Российские эксперты изучили захваченную технику НАТО и сделали вывод, что трофейные образцы имеют излишнюю сложность конструкции, а это не всегда рационально. Об этом пишет РИА "Новости".

Во время испытаний техники было установлено, что машины обладают приемлемым уровнем бронезащиты. Но был выявлен и ряд слабых мест, которые не соответствуют требованиям современного боя.

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"Техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и манёвренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", — приводит агентство слова информированного источника.

Кроме того, у западных бронемашин слишком сложная конструкция. Из-за этого страдает ремонтоспособность, особенно в полевых условиях, а техобслуживание становится очень ресурсозатратным.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ не способны использовать технику НАТО должным образом и даже не смогут отремонтировать её. По словам эксперта, украинские военные не знают, как ею пользоваться, что только делает их лёгкой мишенью.

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Юлия Коновалова
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