В Германии назвали самую кровавую часть контрнаступления ВСУ

Самой кровавой частью контрнаступления ВСУ является разминирование. Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Незалежной при Минобороны ФРГ действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. По его словам, разминирование рушит принципы военного дела НАТО, пишет T-online.

"Это "вскрытие" обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей. Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную. Они часто подвергаются обстрелу противника", — сказал он.

По словам генерала, ещё в первые недели контрнаступления ВСУ понесли огромные потери. Согласно данным Госдепа США, заминированная площадь на Украине равна почти половине территории всей Германии. И при таком масштабе, отметил Фрейдинг, невозможно следовать натовскому принципу в борьбе с минами — натолкнуться на мины, увернуться, обойти.