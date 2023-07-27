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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 05:05
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СМИ сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ, однако с этим согласны не все

NYT: Началась основная фаза контрнаступления ВСУ

Украинские военные начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона, которые утверждают, что Киев бросил в бой тысячи военнослужащих.

"Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку", — отмечает издание.

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По данным других источников NYT, в случае успеха новая операция будет длиться от одной до трёх недель.

В то же время газета Washington Post указала, что цель таких шагов Киева пока не ясна. Согласно данным одного из американских чиновников, уверенности в том, что эти действия являются важным шагом, нет.

Напомним, первое контрнаступление ВСУ начали 4 июня, наступление украинская и западная пресса анонсировали в течение нескольких месяцев. Но такой манёвр обернулся для них отсутствием результата. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, потери Киева превысили 26 тысяч человек. В Белом доме фактически признали, что США недовольны темпами контрнаступления ВСУ.

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Telegram / Оперативный ЗСУ

Юлия Коновалова
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