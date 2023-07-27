СМИ сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ, однако с этим согласны не все

Украинские военные начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона, которые утверждают, что Киев бросил в бой тысячи военнослужащих.

"Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку", — отмечает издание.

По данным других источников NYT, в случае успеха новая операция будет длиться от одной до трёх недель.

В то же время газета Washington Post указала, что цель таких шагов Киева пока не ясна. Согласно данным одного из американских чиновников, уверенности в том, что эти действия являются важным шагом, нет.