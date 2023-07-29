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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 06:18
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Российское "Изделие 305" массово истребляет ВСУ, пишут американские СМИ

Forbes: Российские ракеты "Изделие 305" несут серьёзную угрозу для ВСУ

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) 305Э ("Изделие 305"). Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) 305Э ("Изделие 305"). Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Для украинской армии серьёзную угрозу представляют российские управляемые ракеты "305", известные как "Изделие 305". Их применяют в том числе с модернизированных ударных вертолётов Ка-52М, пишет журнал Forbes.

Как утверждается в материале издания, новая высокоэффективная ракета способна истреблять противника на большом расстоянии. В недавнем отчёте Минобороны Британии говорится, что одним из ключевых улучшений российского вертолёта Ка-52 является его интеграция с новой многоцелевой ракетой с радиусом действия около 15 километров.

Уточняется, что экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО. По словам автора статьи, данная ракета представляет собой серьёзное усовершенствование боевых возможностей ВС РФ. Она использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации.

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Ранее сообщалось, что для ликвидации американских БМП Bradley российские военные используют противотанковые ракеты "Вихрь-1". В публикации журнала Military Watch сказано, что они наносят значительный урон украинским подразделениям.

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Иван Косицын
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