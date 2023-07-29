Российские военные пресекли попытку ВСУ перейти через Днепр

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, в результате чего противник понёс потери в личном составе. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"Пресечена попытка ВФУ форсирования Днепра в районе острова Алексеевский, в результате огневого поражения уничтожены две лодки и 12 боевиков ВФУ", — сказал он журналистам.

Также за прошедшие сутки соединения группировки войск "Днепр" предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Великий. Противник потерял одну лодку и пять боевиков. А в селе Приднепровское наши военные уничтожили украинский миномёт калибра 120 миллиметров, расчёт и боекомплект к нему. Также ВСУ потеряли пять человек личного состава, ещё трое получили ранения.