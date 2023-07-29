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Опубликовано 29 июля 2023, 07:20
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Российские военные пресекли попытку ВСУ перейти через Днепр

ВСУ потеряли три лодки и 17 военных при попытке форсировать Днепр

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, в результате чего противник понёс потери в личном составе. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"Пресечена попытка ВФУ форсирования Днепра в районе острова Алексеевский, в результате огневого поражения уничтожены две лодки и 12 боевиков ВФУ", — сказал он журналистам.

Также за прошедшие сутки соединения группировки войск "Днепр" предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Великий. Противник потерял одну лодку и пять боевиков. А в селе Приднепровское наши военные уничтожили украинский миномёт калибра 120 миллиметров, расчёт и боекомплект к нему. Также ВСУ потеряли пять человек личного состава, ещё трое получили ранения.

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Ранее артиллерия России нанесла удар по украинским диверсантам в Херсонской области. Также были ликвидированы два миномётных расчёта, автомобили и личный состав подразделения ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Евгения Колесникова
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