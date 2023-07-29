Регион

Уведомления отключены

29 июля, 07:20

Российские военные пресекли попытку ВСУ перейти через Днепр

ВСУ потеряли три лодки и 17 военных при попытке форсировать Днепр

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, в результате чего противник понёс потери в личном составе. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"Пресечена попытка ВФУ форсирования Днепра в районе острова Алексеевский, в результате огневого поражения уничтожены две лодки и 12 боевиков ВФУ", — сказал он журналистам.

Также за прошедшие сутки соединения группировки войск "Днепр" предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Великий. Противник потерял одну лодку и пять боевиков. А в селе Приднепровское наши военные уничтожили украинский миномёт калибра 120 миллиметров, расчёт и боекомплект к нему. Также ВСУ потеряли пять человек личного состава, ещё трое получили ранения.

В Германии назвали самую кровавую часть контрнаступления ВСУ

В Германии назвали самую кровавую часть контрнаступления ВСУ

Ранее артиллерия России нанесла удар по украинским диверсантам в Херсонской области. Также были ликвидированы два миномётных расчёта, автомобили и личный состав подразделения ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Светлана Оперук
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров