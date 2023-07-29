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29 июля, 10:43

Дети из Мариуполя отправили открытки родным по "Морской почте" в Кронштадте

<p>Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-07-27/deti-iz-mariupolya-odnimi-iz-pervyh-otpravili-otkrytki-po-morskoy-pochte" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / Виталий Арсеньев</p>

Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Виталий Арсеньев

На Якорной площади в Кронштадте продолжает работу "Морская почта" газеты "Петербургский дневник". Одними из первых свои открытки отправили ребята из Мариуполя, которые приехали на отдых в лагерь "Дружных".

На площади установили уникальное общественное пространство в виде парусного корабля. С помощью "Морской почты" все желающие смогут бесплатно отправить открытку в любую точку страны, в том числе и на военно-морские базы. Дизайн открыток разработан на основе работ учащихся художественной школы Кронштадта. Многие дети из Мариуполя признались, что отправили открытки своим родным.

"Очень красивые открытки, отправила одну из них маме и папе в Мариуполь. И классный стенд в виде корабля, как будто с ним послание отправляется домой к родным", — рассказала одна из юных жительниц Мариуполя.

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Ранее Лайф уже писал, что на Якорной площади в Кронштадте в канун Дня Военно-морского флота откроется "Морская почта" "Петербургского дневника". Она будет работать с 27 июля до 30 июля включительно.

Иван Косицын
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