Дети из Мариуполя отправили открытки родным по "Морской почте" в Кронштадте

На Якорной площади в Кронштадте продолжает работу "Морская почта" газеты "Петербургский дневник". Одними из первых свои открытки отправили ребята из Мариуполя, которые приехали на отдых в лагерь "Дружных".

На площади установили уникальное общественное пространство в виде парусного корабля. С помощью "Морской почты" все желающие смогут бесплатно отправить открытку в любую точку страны, в том числе и на военно-морские базы. Дизайн открыток разработан на основе работ учащихся художественной школы Кронштадта. Многие дети из Мариуполя признались, что отправили открытки своим родным.

"Очень красивые открытки, отправила одну из них маме и папе в Мариуполь. И классный стенд в виде корабля, как будто с ним послание отправляется домой к родным", — рассказала одна из юных жительниц Мариуполя.