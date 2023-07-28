Дворцовый мост разведут в выходные под военную музыку в преддверии Дня ВМФ

Дворцовый мост в Петербурге разведут в эти выходные дважды под тематический плейлист ко Дню Военно-морского флота в рамках звукового шоу "Поющие мосты".

"В плейлист вошли "Танец советских матросов" из балета "Красный мак", марш "Кронштадт" в оркестровом звучании и другие знаковые композиции", — рассказал Кирилл Смирнов, главный редактор газеты "Петербургский дневник" , которая выступает организатором шоу.

Напомним, 27 июля на Якорной площади в Кронштадте в преддверии праздника открыли "Морскую почту" "Петербургского дневника", которая будет работать до 29 июля. А 23 июля состоялась репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Десятки кораблей, а также подлодки и катера под командованием офицеров совершили манёвры, чтобы 30 июля показать мощь и красоту флота.