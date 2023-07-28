Дворцовый мост разведут в выходные под военную музыку в преддверии Дня ВМФ
Ко Дню ВМФ в Петербурге разведут Дворцовый мост в рамках шоу "Поющие мосты"
Дворцовый мост в Петербурге разведут в эти выходные дважды под тематический плейлист ко Дню Военно-морского флота в рамках звукового шоу "Поющие мосты".
"В плейлист вошли "Танец советских матросов" из балета "Красный мак", марш "Кронштадт" в оркестровом звучании и другие знаковые композиции", — рассказал Кирилл Смирнов, главный редактор газеты "Петербургский дневник", которая выступает организатором шоу.
Напомним, 27 июля на Якорной площади в Кронштадте в преддверии праздника открыли "Морскую почту" "Петербургского дневника", которая будет работать до 29 июля. А 23 июля состоялась репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Десятки кораблей, а также подлодки и катера под командованием офицеров совершили манёвры, чтобы 30 июля показать мощь и красоту флота.
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