В Кронштадте в канун Дня ВМФ откроется "Морская почта" "Петербургского дневника"
На Якорной площади в Кронштадте в канун Дня Военно-морского флота откроется "Морская почта" "Петербургского дневника". Она будет работать с 27 июля до 29 июля.
На площади будет установлено уникальное общественное пространство в виде парусного корабля, сообщает газета "Петербургский дневник".
С помощью "Морской почты" "Петербургского дневника" все желающие смогут бесплатно отправить открытку в любую точку России, в том числе и на военно-морские базы страны. Дизайн открыток разработан на основе работ учащихся художественной школы Кронштадта.
Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Подготовительные мероприятия в Кронштадте и на берегах Невы привлекли большое внимание жителей и гостей Северной столицы. Лайф также писал, что ко Дню ВМФ в Петербурге развесят почти 1,5 тысячи флагов и баннеров. Вся эта атрибутика будет радовать горожан до 31 июля.