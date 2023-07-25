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25 июля, 12:58

В Кронштадте в канун Дня ВМФ откроется "Морская почта" "Петербургского дневника"

На Якорной площади в Кронштадте в канун Дня Военно-морского флота откроется "Морская почта" "Петербургского дневника". Она будет работать с 27 июля до 29 июля.

На площади будет установлено уникальное общественное пространство в виде парусного корабля, сообщает газета "Петербургский дневник".

В честь Дня Военно-морского флота на Дворцовой площади пройдёт концерт

В честь Дня Военно-морского флота на Дворцовой площади пройдёт концерт

С помощью "Морской почты" "Петербургского дневника" все желающие смогут бесплатно отправить открытку в любую точку России, в том числе и на военно-морские базы страны. Дизайн открыток разработан на основе работ учащихся художественной школы Кронштадта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Подготовительные мероприятия в Кронштадте и на берегах Невы привлекли большое внимание жителей и гостей Северной столицы. Лайф также писал, что ко Дню ВМФ в Петербурге развесят почти 1,5 тысячи флагов и баннеров. Вся эта атрибутика будет радовать горожан до 31 июля.

МФЦ начали выдачу спецпропусков в Кронштадт на День ВМФ

МФЦ начали выдачу спецпропусков в Кронштадт на День ВМФ

Иван Косицын
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