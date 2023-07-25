В Кронштадте в канун Дня ВМФ откроется "Морская почта" "Петербургского дневника"

На Якорной площади в Кронштадте в канун Дня Военно-морского флота откроется "Морская почта" "Петербургского дневника". Она будет работать с 27 июля до 29 июля.

На площади будет установлено уникальное общественное пространство в виде парусного корабля, сообщает газета "Петербургский дневник".

С помощью "Морской почты" "Петербургского дневника" все желающие смогут бесплатно отправить открытку в любую точку России, в том числе и на военно-морские базы страны. Дизайн открыток разработан на основе работ учащихся художественной школы Кронштадта.