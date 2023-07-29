На Макаревича* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На уехавшего в Израиль лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* составлен административный протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом свидетельствуют данные на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Дело рассмотрит Симоновский суд Москвы. Протокол был составлен Роскомнадзором. Дата его рассмотрения пока не назначена. Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним Макаревич* попал в реестр физлиц-иноагентов в сентябре прошлого года. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Сам певец оспаривал его в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонён.