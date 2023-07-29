Президент России Владимир Путин поздравил коллектив центра "Амурский тигр" с 10-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин указал, что ареал обитания амурского тигра сосредоточен преимущественно на территории России. По словам главы государства, центр выполняет важную миссию, изучая и сберегая популяцию этого животного.

"Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", обеспечения безопасной среды его обитания", — указано в телеграмме лидера РФ.

Глава государства добавил, что в стране развивается инфраструктура заповедников, национальных парков и служб охотнадзора. Путин отметил, что такого успеха удалось добиться благодаря труду учёных, волонтёров и энтузиазму неравнодушных людей.

Центр "Амурский тигр" — организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Свою деятельность центр осуществляет без бюджетного финансирования исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.