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29 июля, 09:08

Путин дал оценку уровню подготовки саммита Россия – Африка

Песков: Путин высоко оценил уровень подготовки саммита Россия – Африка

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень подготовки саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, он же не заключался только во встречах в верхах. На полях форума много мероприятий: и спортивных, и по линии СМИ, по линии науки и образования", — отметил Песков.

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Он назвал состоявшийся форум широким диалогом. По словам Пескова, виден большой интерес к его продолжению.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о том, что африканские участники саммита в Санкт-Петербурге остались в восторге от Северной столицы.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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