Путин дал оценку уровню подготовки саммита Россия – Африка
Песков: Путин высоко оценил уровень подготовки саммита Россия – Африка
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень подготовки саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, он же не заключался только во встречах в верхах. На полях форума много мероприятий: и спортивных, и по линии СМИ, по линии науки и образования", — отметил Песков.
Он назвал состоявшийся форум широким диалогом. По словам Пескова, виден большой интерес к его продолжению.
Ранее Дмитрий Песков сообщил о том, что африканские участники саммита в Санкт-Петербурге остались в восторге от Северной столицы.