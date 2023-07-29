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29 июля, 09:20

Путин высказался об отношениях России и ЮАР

Путин: Отношения РФ и ЮАР основываются на принципах стратегического партнёрства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Южно-Африканской Республикой основываются на принципах стратегического партнёрства. Об этом он сказал в ходе встречи с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге.

Российский лидер добавил, что эти две страны тесно взаимодействуют в рамках БРИКС. Отношения становятся всё насыщеннее. Так, товарооборот в прошлом году вырос на 16,4%.

"Уверен, что встреча, которую вы готовите, пройдёт на самом высоком уровне. Не сомневаюсь. Всё сделаем, чтобы помочь вам и поддержать", сказал Путин о грядущем саммите БРИКС, который пройдёт в ЮАР.

Путин до глубокой ночи обсуждал Украину с африканскими лидерами, сообщил Песков

Путин до глубокой ночи обсуждал Украину с африканскими лидерами, сообщил Песков

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год.

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Александр Юнашев
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