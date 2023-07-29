Путин высказался об отношениях России и ЮАР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Южно-Африканской Республикой основываются на принципах стратегического партнёрства. Об этом он сказал в ходе встречи с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге.

Российский лидер добавил, что эти две страны тесно взаимодействуют в рамках БРИКС. Отношения становятся всё насыщеннее. Так, товарооборот в прошлом году вырос на 16,4%.

"Уверен, что встреча, которую вы готовите, пройдёт на самом высоком уровне. Не сомневаюсь. Всё сделаем, чтобы помочь вам и поддержать", — сказал Путин о грядущем саммите БРИКС, который пройдёт в ЮАР.