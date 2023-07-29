Профессор назвал три простых правила, которые помогут выспаться за шесть часов
Доктор Либерман: Выспаться за шесть часов возможно, если соблюдать чёткий график
Если придерживаться чёткого графика сна и регулярности, то можно выспаться за шесть-семь часов без повышенных рисков для здоровья. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Дэниел Либерман в беседе с The Daily Mail.
Как известно, врачи постоянно рекомендуют спать не меньше восьми часов в сутки, ведь от недосыпа появляются проблемы со здоровьем сердца и сосудов, может увеличиться риск возникновения ожирения, диабета, депрессии, инсульта. Однако Либерман утверждает, что на самом деле людям лучше тратить на сон меньше часов. А чтобы высыпаться за шесть, следует придерживаться определённых правил.
Во-первых, нужно отказаться от времяпровождения в гаджетах и телевизоре перед сном. Также рекомендуется спать исключительно в полной темноте. Третье правило заключается в том, что нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные.
Ранее врач Полина Жаркова посоветовала придумать ритуал отхода ко сну, чтобы легче засыпать. По её словам, важно ежедневно вставать и отходить ко сну в одно и то же время. А вот привычка досыпать по выходным может грозить инфарктом и инсультом.
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