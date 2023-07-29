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Опубликовано 29 июля 2023, 11:19
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Минобороны назвало цель высокоточного удара по зданию СБУ в Днепре

Минобороны: Цель удара по пункту управления ВСУ в Днепропетровске достигнута

Россия вечером 28 июля нанесла удар по пункту управления Вооружённых сил Украины в Днепропетровске (на Украине его называют Днепр). При этом применялось высокоточное оружие, цель удара достигнута. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Вечером 28 июля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Назначенный объект поражён. Цель удара достигнута", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине
ВС РФ нанесли удары возмездия по аэродромам, сборочным цехам и складам западного оружия на Украине

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре. Об этом он написал в телеграм-канале. Данных о погибших или раненых не раскрывалось, однако, судя по видео с места, там работало много машин скорой помощи.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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