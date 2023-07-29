Минобороны назвало цель высокоточного удара по зданию СБУ в Днепре

Россия вечером 28 июля нанесла удар по пункту управления Вооружённых сил Украины в Днепропетровске (на Украине его называют Днепр). При этом применялось высокоточное оружие, цель удара достигнута. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре. Об этом он написал в телеграм-канале. Данных о погибших или раненых не раскрывалось, однако, судя по видео с места, там работало много машин скорой помощи.