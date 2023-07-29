Зеленский бездоказательно заявил о посещении передовых позиций ВСУ близ Артёмовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил передовые позиции Сил специальных операций ВСУ на Артёмовском (Бахмутском) направлении. При этом он опубликовал видео в Сети из помещения, по которому невозможно определить его точное местонахождение.

Ранее сообщалось, что после провала контрнаступления Киеву придётся выбрать один из двух плохих для властей Украины вариантов. Как полагает бывший американский разведчик Скотт Риттер, один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО и принятие территориальных претензий России.