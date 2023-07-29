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Опубликовано 29 июля 2023, 11:29
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Зеленский бездоказательно заявил о посещении передовых позиций ВСУ близ Артёмовска

Зеленский утверждает, что посетил позиции ВСУ на Артёмовском направлении

Украинский президент Владимир Зеленский якобы на передовых позициях ВСУ на Артёмовском направлении. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский якобы на передовых позициях ВСУ на Артёмовском направлении. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил передовые позиции Сил специальных операций ВСУ на Артёмовском (Бахмутском) направлении. При этом он опубликовал видео в Сети из помещения, по которому невозможно определить его точное местонахождение.

"Заслушал доклад командира, пообщался с военными", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Российское "Изделие 305" массово истребляет ВСУ, пишут американские СМИ
Российское "Изделие 305" массово истребляет ВСУ, пишут американские СМИ

Ранее сообщалось, что после провала контрнаступления Киеву придётся выбрать один из двух плохих для властей Украины вариантов. Как полагает бывший американский разведчик Скотт Риттер, один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО и принятие территориальных претензий России.

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Иван Косицын
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