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Опубликовано 29 июля 2023, 11:40
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В Минобороны рассказали, как продвигается наше наступление под Купянском

МО РФ: Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР

Российские военные в ходе наступления на Купянском направлении заняли более выгодные позиции вблизи Куземовки в ЛНР. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", — отметил он.

Также за счёт ударов армейской авиации и огня артиллерии поражены подразделения Вооружённых сил Украины вблизи Синьковки, Тимковки, Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. За сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 20 военных, три автомобиля и гаубицу Д-20.

Российские военные нанесли удар по украинским диверсантам
Российские военные нанесли удар по украинским диверсантам

Ранее Лайф писал, что РФ 28 июля нанесла удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Применялось высокоточное оружие, цель удара достигнута.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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