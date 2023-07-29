В Минобороны рассказали, как продвигается наше наступление под Купянском

Российские военные в ходе наступления на Купянском направлении заняли более выгодные позиции вблизи Куземовки в ЛНР. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", — отметил он.

Также за счёт ударов армейской авиации и огня артиллерии поражены подразделения Вооружённых сил Украины вблизи Синьковки, Тимковки, Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. За сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 20 военных, три автомобиля и гаубицу Д-20.