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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 11:51
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ВСУ попытались разбомбить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Сальдо: ПВО сбила 12 ракет ВСУ Storm Shadow, атаковавших железную дорогу в Крым

Последствия атаки ВСУ на железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Обложка © t.me / SALDO_VGA

Последствия атаки ВСУ на железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Обложка © t.me / SALDO_VGA

ВСУ минувшей ночью пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако, как указал врио губернатора региона Владимир Сальдо, атака со стороны украинских войск не увенчалась успехом.

В телеграм-канале он уточнил, что ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow. Однако все они были сбиты российскими средствами ПВО. Сальдо подчеркнул, что обломками одной из ракет незначительно были повреждены будка обходчика и контактная линия. На данный момент все повреждения устранены.

"Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Убеждён, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, чтобы подгадить людям", — отметил Сальдо.

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Ранее врио губернатора Херсонской области рассказал, что первый этап устранения последствий теракта на Каховской ГЭС — откачка воды и расчистка территории — займёт ещё несколько недель. Сальдо подчеркнул, что местные власти без устали работают над ликвидацией последствий разрушения гидроэлектростанции.

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Иван Косицын
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