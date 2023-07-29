ВСУ минувшей ночью пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако, как указал врио губернатора региона Владимир Сальдо, атака со стороны украинских войск не увенчалась успехом.

В телеграм-канале он уточнил, что ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow. Однако все они были сбиты российскими средствами ПВО. Сальдо подчеркнул, что обломками одной из ракет незначительно были повреждены будка обходчика и контактная линия. На данный момент все повреждения устранены.

"Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Убеждён, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, чтобы подгадить людям", — отметил Сальдо.