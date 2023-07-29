Названы сроки завершения первого этапа ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС

Первый этап устранения последствий теракта на Каховской ГЭС — откачка воды и расчистка территории — займёт ещё несколько недель. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберём воду и очистим территории. Это займёт ещё недели, может быть, месяцы", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.