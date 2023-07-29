Названы сроки завершения первого этапа ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС
Сальдо: Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займёт ещё несколько недель
Первый этап устранения последствий теракта на Каховской ГЭС — откачка воды и расчистка территории — займёт ещё несколько недель. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберём воду и очистим территории. Это займёт ещё недели, может быть, месяцы", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что власти Херсонской области без устали работают над ликвидацией последствий разрушения гидроэлектростанции. Сальдо добавил, что в настоящее время вода осталась лишь в низинных местах, где отсутствует естественный сток. Врио губернатора подчеркнул, что полное устранение последствий киевского теракта предусматривает отстройку всей разрушенной инфраструктуры.
Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 55 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет, это подтвердил и глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
ТАСС / Алексей Коновалов