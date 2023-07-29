Российские сенаторы рассказали, где проведут отпуск
Карасин: Сенаторы будут отдыхать на территории России
Российские сенаторы не собираются проводить отпуск за границей, причём для этого есть все возможности. Об этом рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с "Газетой.ru".
"Мы хотим отдыхать у себя на родине. У нас для этого есть возможности. Я, например, собираюсь отдыхать в Сочи вместе с супругой. Я знаю, что многие мои коллеги едут на Урал, на Алтай, кто-то едет на Кавказ, в Кисловодск и так далее", — сказал сенатор.
Карасин отметил, что это дело морали: ехать в страны, проповедующие ненависть к России, как минимум странный поступок. При этом он назвал нормальным отдыхать в Турции, которая не является недружественной страной.
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь рассказал, что собирается отдохнуть в Подмосковье, при возможности также выберется в конце августа к российскому морю. По его словам, кто-то из коллег намерен отправиться на Северный Кавказ, на курорты Кавказских Минеральных Вод черноморского побережья.
"Кто-то любит другое, например, ходить в тайге, побывать в Алтайском крае. У нас ведь замечательных мест очень много, мы практически свою страну не знаем... И зачем ехать туда, где к тебе относятся, мягко говоря, недружественно", — подчеркнул Джабаров.
Ранее россиянам рассказали, где можно отдохнуть в Африке. При этом речь идёт не только о популярном Египте.
ТАСС / Михаил Терещенко