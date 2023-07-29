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29 июля, 13:06

Опубликовано видео задержания белгородца, напечатавшего 25 млн рублей

ФСБ опубликовала видео задержания белгородца с 25 млн фальшивых рублей

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса жителя Белгорода, который напечатал у себя дома фальшивые купюры на 25 миллионов рублей. Эти кадры распространила пресс-служба ФСБ.

Задержание жителя Белгорода, который напечатал 25 миллионов фальшивых рублей. Видео © ФСБ России

"У задержанного неоднократно судимого 37-летнего белгородца изъято 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр", — сказано в сообщении.

  • Станок, с помощью которого мужчина подделывал деньги. Фото © ФСБ России
    Станок, с помощью которого мужчина подделывал деньги. Фото © ФСБ России
  • Поддельные банкноты, которые делал дома белгородец. Фото © ФСБ России
    Поддельные банкноты, которые делал дома белгородец. Фото © ФСБ России

Станок, с помощью которого мужчина подделывал деньги. Фото © ФСБ России

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Пятирублёвые и десятирублёвые купюры появились в московских кассах

Пятирублёвые и десятирублёвые купюры появились в московских кассах

Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Белгорода напечатал 25 миллионов рублей прямо у себя дома. Для этого он закупил различное оборудование. Когда преступник пытался сбыть купюры, на него вышли полицейские.

Обложка ©

ФСБ России

Илья Суриков
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