Опубликовано видео задержания белгородца, напечатавшего 25 млн рублей
ФСБ опубликовала видео задержания белгородца с 25 млн фальшивых рублей
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса жителя Белгорода, который напечатал у себя дома фальшивые купюры на 25 миллионов рублей. Эти кадры распространила пресс-служба ФСБ.
Задержание жителя Белгорода, который напечатал 25 миллионов фальшивых рублей. Видео © ФСБ России
"У задержанного неоднократно судимого 37-летнего белгородца изъято 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Белгорода напечатал 25 миллионов рублей прямо у себя дома. Для этого он закупил различное оборудование. Когда преступник пытался сбыть купюры, на него вышли полицейские.
ФСБ России