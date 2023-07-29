Опубликовано видео задержания белгородца, напечатавшего 25 млн рублей

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса жителя Белгорода, который напечатал у себя дома фальшивые купюры на 25 миллионов рублей. Эти кадры распространила пресс-служба ФСБ.

Задержание жителя Белгорода, который напечатал 25 миллионов фальшивых рублей. Видео © ФСБ России

"У задержанного неоднократно судимого 37-летнего белгородца изъято 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр", — сказано в сообщении.



