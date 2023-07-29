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29 июля, 14:16

Экс-тесть Домогарова четыре года спускал деньги на товары из спам-рекламы

Mash: Экс-тесть Домогарова четыре года покупал товары из спам-каталога

Бывший тесть российского актёра Александра Домогарова и отец актрисы Натальи Громушкиной Валерий на протяжении четырёх лет покупал товары из спам-каталога, надеясь выиграть три миллиона рублей. В какой-то момент он понял, что это обман, и обратился в полицию.

Как сообщает Mash, мужчина в почтовом ящике нашёл флаер, обещавший три миллиона за покупки товаров из каталогов. Условия его привлекли, и он начал делать заказы, покупая различные аксессуары.

Раскрыта новая схема мошенников с фейковыми фотографиями банковских карт

Раскрыта новая схема мошенников с фейковыми фотографиями банковских карт

Через четыре года таких покупок он понял, что его обманывают и никаких трёх миллионов ему таким образом не получить. Мужчина обратился в полицию, началась проверка.

Ранее Лайф рассказывал о том, что 17-летний абитуриент, приехавший в Москву из Южно-Сахалинска, отдал 20 тысяч рублей мошенникам в парке за фотографии с голубями.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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