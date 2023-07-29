Экс-тесть Домогарова четыре года спускал деньги на товары из спам-рекламы

Бывший тесть российского актёра Александра Домогарова и отец актрисы Натальи Громушкиной Валерий на протяжении четырёх лет покупал товары из спам-каталога, надеясь выиграть три миллиона рублей. В какой-то момент он понял, что это обман, и обратился в полицию.

Как сообщает Mash, мужчина в почтовом ящике нашёл флаер, обещавший три миллиона за покупки товаров из каталогов. Условия его привлекли, и он начал делать заказы, покупая различные аксессуары.

Через четыре года таких покупок он понял, что его обманывают и никаких трёх миллионов ему таким образом не получить. Мужчина обратился в полицию, началась проверка.