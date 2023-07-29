"За каждый сантиметр": Украинский генерал заявил, что Российская армия бьётся яростно

ВС РФ во время специальной военной операции (СВО) яростно сражаются за каждый сантиметр и ведут при этом интенсивный огонь. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

"Противник яростно цепляется за каждый сантиметр, ведя интенсивный артиллерийский и миномётный огонь", — приводит его слова The Guardian.