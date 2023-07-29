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29 июля, 14:36

"За каждый сантиметр": Украинский генерал заявил, что Российская армия бьётся яростно

Украинский генерал Сырский: Российские военные яростно сражаются за каждый сантиметр

ВС РФ во время специальной военной операции (СВО) яростно сражаются за каждый сантиметр и ведут при этом интенсивный огонь. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

"Противник яростно цепляется за каждый сантиметр, ведя интенсивный артиллерийский и миномётный огонь", — приводит его слова The Guardian.

"Он в ярости и гневе": Экс-советник Пентагона заявил о безвыходном положении Зеленского

"Он в ярости и гневе": Экс-советник Пентагона заявил о безвыходном положении Зеленского

Ранее Лайф писал, что после провала контрнаступления Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов. Один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Минобороны РФ

Никита Осипов
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