Делегация Мали провела перекличку на встрече с Путиным в Петербурге

В Санкт-Петербурге необычный эпизод имел место на встрече президента РФ Владимира Путина с делегацией Мали. Гости из африканской страны решили вопреки традиции по очереди полностью представиться. Так обычно не делается. Видео из Стрельны оказалось в распоряжении Лайфа.

На встрече Путина с делегацией Мали прошла перекличка. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин, выслушав гостей, заметил, что теперь и российской стороне следует сделать так же. В числе тех, кто представился с нашей стороны, были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, его заместитель Михаил Богданов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр энергетики Николай Шульгинов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, посол РФ в Мали Игорь Громыко и другие.