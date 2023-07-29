В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает в телеграм-канале украинское издание "Суспильне".

"В Запорожье слышен звук взрыва", — указывается в сообщении.

Согласно онлайн-карте Минцифры Украины, сейчас в этой части Запорожской области звучит воздушная тревога.

Информацию о взрыве подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы", — написал он в своём телеграм-канале.