В Запорожье прогремели взрывы
Рогов и украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает в телеграм-канале украинское издание "Суспильне".
"В Запорожье слышен звук взрыва", — указывается в сообщении.
Согласно онлайн-карте Минцифры Украины, сейчас в этой части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Информацию о взрыве подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы", — написал он в своём телеграм-канале.
Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Первые сигналы раздались в Полтавской области в 20:32. Позднее сообщалось о взрывах в Днепре.
ТАСС / Стрингер