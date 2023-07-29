Регион

Уведомления отключены

29 июля, 15:09

В Запорожье прогремели взрывы

Рогов и украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает в телеграм-канале украинское издание "Суспильне".

"В Запорожье слышен звук взрыва", — указывается в сообщении.

Согласно онлайн-карте Минцифры Украины, сейчас в этой части Запорожской области звучит воздушная тревога.

Информацию о взрыве подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы", — написал он в своём телеграм-канале.

Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре

Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Первые сигналы раздались в Полтавской области в 20:32. Позднее сообщалось о взрывах в Днепре.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров