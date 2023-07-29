В России 29 июля отмечается Международный день тигра, он был учреждён в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге в ходе первого Международного форума по проблемам, которые связаны с сохранением этого животного. Об этом напомнили в Минприроды.

"Вид тигр включает в себя девять подвидов, из которых к началу XXI века сохранилось лишь шесть: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, южнокитайский (сохранился лишь в неволе) и суматранский. Исчезли с лица Земли туранский, балийский и яванский тигры. Единственным подвидом тигра, проживающим в России, является амурский", — отметили в ведомстве.

По данным на 2022 год, численность популяции амурского тигра в РФ — 750 особей. Причём за последнее десятилетие ареал хищника расширился с Приморского и Хабаровского краёв до Амурской и Еврейской автономных областей.

В РФ в ареале амурского тигра функционирует 16 особо охраняемых природных территорий, при этом самая высокая плотность — в национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь". Тигр внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, охота на них запрещена с 1947 года.