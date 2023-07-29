Экономист объяснил, почему решено запретить вывоз риса из России
Эксперт Холод: Запрет на вывоз риса из России связан с плохим урожаем в мире
Временный запрет на вывоз риса из России связан с плохим урожаем этой культуры в мире. Об этом заявил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса российского кабмина Леонид Холод. По его словам, такое решение принято, чтобы удержать цены на внутреннем рынке.
"У нас рис выращивается в основном в Краснодарском крае. В этом году там были не самые лучшие погодные условия. Урожаи не самые плохие, но лучше подстраховаться", — отметил Холод в беседе с "Лентой.ру".
Также он обратил внимание на ситуацию в Индии — крупнейшем поставщике риса на мировой рынок. Там сейчас тоже "не самые хорошие виды на урожай".
"Индусы то ли собирались, то ли уже приняли решение о запрете любого риса, кроме басмати, но басмати дорогой. Получается ситуация такая: могут быть проблемы с самообеспечением, потому что урожая может быть меньше, и вырастет цена на мировом рынке, потому что крупный поставщик просто-напросто ввёл запрет на поставку риса на внешний рынок", — пояснил Холод.
Он добавил, что запрет принят во имя сохранения баланса спроса и предложения. Кроме того, эксперт напомнил, что повышение цен на мировом рынке говорит о большой востребованности любых рисовых ресурсов, альтернативных индийским.
Лайф напоминает, что 29 июля Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря. Исключение составляют страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазия и Южная Осетия.
ТАСС / Кирилл Кухмарь