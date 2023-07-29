Грибников призвали привиться от клещевого энцефалита по ускоренной схеме

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать и в сезон, например, если человек не успел это вовремя, а предстоит посещение потенциально опасных мест. Есть быстрая схема вакцинации, которая всего на пару процентов уступает в эффективности плановой. Об этом рассказала заведующая поликлиническим отделением Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Ольга Соколова.

"Надо сделать первую прививку как минимум за месяц до поездки, вторую — через 14 дней. Ещё через 14 дней будет сформирован крепкий иммунитет", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Тяжесть заболевания будет зависеть от штамма вируса, длительности нахождения клеща в теле, состояния иммунитета и быстроты лечения. Наиболее сложные формы энцефалита с поражением головного и спинного мозга в основном встречаются в Сибири и на Дальнем Востоке.