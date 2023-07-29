Российские военные впервые отобрали у ВСУ шведскую БМП
Бойцы ЗВО на Краснолиманском направлении захватили первую шведскую БМП CV-90
Шведская БМП CV-90. Обложка © Flickr / ISAF Public Affairs
Бойцы 20-й армии Западного военного округа в ходе боя с ВСУ на Краснолиманском направлении впервые захватили у Вооружённых сил Украины шведскую боевую машину пехоты CV-90. Как рассказал один из военнослужащих, всё началось с того, что две БМП "выскочили" на опорный пункт и стали вести огонь.
"Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручным противотанковым гранатомётом. — Прим. Лайфа) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Боец подчеркнул, что это первый подобный трофей Российской армии в зоне спецоперации. По его словам, брошенную машину в итоге оттащили в тыл. Её выпустили в 2018 году. Часть шведских надписей на БМП дублируется на русском языке.
Ранее Лайф писал, что российские военные захватили ценный трофей родом из Франции. Речь идёт о колёсном танке AMX-10RC.