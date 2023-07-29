Российские военные впервые отобрали у ВСУ шведскую БМП

Бойцы 20-й армии Западного военного округа в ходе боя с ВСУ на Краснолиманском направлении впервые захватили у Вооружённых сил Украины шведскую боевую машину пехоты CV-90. Как рассказал один из военнослужащих, всё началось с того, что две БМП "выскочили" на опорный пункт и стали вести огонь.

"Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручным противотанковым гранатомётом. — Прим. Лайфа) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Боец подчеркнул, что это первый подобный трофей Российской армии в зоне спецоперации. По его словам, брошенную машину в итоге оттащили в тыл. Её выпустили в 2018 году. Часть шведских надписей на БМП дублируется на русском языке.