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29 июля, 16:19

Российские военные впервые отобрали у ВСУ шведскую БМП

Бойцы ЗВО на Краснолиманском направлении захватили первую шведскую БМП CV-90

<p>Шведская БМП CV-90. Обложка © <a href="https://www.flickr.com/photos/29456680@N06/4463742263/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / ISAF Public Affairs</a></p>

Шведская БМП CV-90. Обложка © Flickr / ISAF Public Affairs

Бойцы 20-й армии Западного военного округа в ходе боя с ВСУ на Краснолиманском направлении впервые захватили у Вооружённых сил Украины шведскую боевую машину пехоты CV-90. Как рассказал один из военнослужащих, всё началось с того, что две БМП "выскочили" на опорный пункт и стали вести огонь.

"Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручным противотанковым гранатомётом. — Прим. Лайфа) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Боец подчеркнул, что это первый подобный трофей Российской армии в зоне спецоперации. По его словам, брошенную машину в итоге оттащили в тыл. Её выпустили в 2018 году. Часть шведских надписей на БМП дублируется на русском языке.

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Ранее Лайф писал, что российские военные захватили ценный трофей родом из Франции. Речь идёт о колёсном танке AMX-10RC.

Никита Осипов
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